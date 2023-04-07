Спецпосланник правительства Китая: Пекин призывает страны Ближнего Востока к сдержанности

Китай призывает страны Ближнего Востока сохранять максимальное спокойствие и сдержанность, не допускать дальнейшей эскалации ситуации.

Об этом заявил специальный посланник правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь.

«Китай призывает соответствующие стороны, особенно Израиль, сохранять максимальное спокойствие и сдержанность, избегать любых действий, которые могут усугубить ситуацию, и не допускать дальнейшей эскалации», — приводит его слова ТАСС.

Цзюнь отметил, что первоочередной задачей сегодня является усиление контроля над ситуацией.

Ранее Армия Израиля сообщила, что целями её ударов в южных районах Ливана стала террористическая инфраструктура движения ХАМАС.

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило, что их ПВО противостоит авиации Израиля в секторе Газа.