Спецпосланник правительства Китая: Пекин призывает страны Ближнего Востока к сдержанности
- РИА Новости
Об этом заявил специальный посланник правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь.
«Китай призывает соответствующие стороны, особенно Израиль, сохранять максимальное спокойствие и сдержанность, избегать любых действий, которые могут усугубить ситуацию, и не допускать дальнейшей эскалации», — приводит его слова ТАСС.
Цзюнь отметил, что первоочередной задачей сегодня является усиление контроля над ситуацией.
Ранее Армия Израиля сообщила, что целями её ударов в южных районах Ливана стала террористическая инфраструктура движения ХАМАС.
Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило, что их ПВО противостоит авиации Израиля в секторе Газа.