Блинкен: власти США не были полностью готовы к быстрому падению правительства Афганистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что американские власти не были полностью готовы к быстрому падению правительства Афганистана в 2021 году.

Об этом сообщает газета Politico.

«Это (быстрое падение правительства в Кабуле. — RT) считалось очень маловероятным, но, очевидно, было потенциально очень серьёзным событием, для подготовки к нему можно было и нужно было сделать больше», — заявил Блинкен.

По его словам, Госдеп должен был более оперативно планировать и готовиться к наихудшему сценарию в Афганистане.

Ранее российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что американцы грабительски заморозили афганские банковские активы.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США переложить с себя ответственность за ситуацию в Афганистане.