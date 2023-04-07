Блинкен: власти США не были полностью готовы к быстрому падению правительства Афганистана

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Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что американские власти не были полностью готовы к быстрому падению правительства Афганистана в 2021 году.
Блинкен: власти США не были полностью готовы к быстрому падению правительства Афганистана
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета Politico.

«Это (быстрое падение правительства в Кабуле. — RT) считалось очень маловероятным, но, очевидно, было потенциально очень серьёзным событием, для подготовки к нему можно было и нужно было сделать больше», — заявил Блинкен.

По его словам, Госдеп должен был более оперативно планировать и готовиться к наихудшему сценарию в Афганистане. 

Ранее российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что американцы грабительски заморозили афганские банковские активы.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США переложить с себя ответственность за ситуацию в Афганистане.

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