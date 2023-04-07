Минздрав: никто не пострадал в результате израильских авиаударов по сектору Газа

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Пострадавших из-за авиаударов Израиля по сектору Газа нет.

Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения в анклаве Ашраф аль-Кидра.

«Мы следим за развитием событий в результате израильской эскалации в секторе Газа и подтверждаем, что в больницы сектора Газа не поступали ранены», — передаёт его слова РИА Новости.

Гражданская оборона в анклаве заявила об обрушении дома в районе Шеджаия в Газе. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что армия Израиля наносит удары по территории сектора Газа.

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило, что их ПВО противостоит авиации Израиля в секторе Газа.

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