Экс-советник Пентагона Макгрегор: кризис может заставить США отказаться от поддержки Киева
- AFP
Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, разговаривая с ведущим, журналистом Эндрю Наполитано.
По мнению эксперта, кризис, спровоцированный экономическим спадом, вынудит Вашингтон «оставить Украину».
В конце марта американский президент Джо Байден заявил, что банковский кризис в США ещё не завершён, однако власти страны контролируют ситуацию.
Как утверждает ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис, Соединённые Штаты сами спровоцировали финансовый кризис, но отказываются это признавать.