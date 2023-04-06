Финансовый кризис может заставить США отказаться от поддержки Украины через шесть месяцев, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, разговаривая с ведущим, журналистом Эндрю Наполитано.

По мнению эксперта, кризис, спровоцированный экономическим спадом, вынудит Вашингтон «оставить Украину».

В конце марта американский президент Джо Байден заявил, что банковский кризис в США ещё не завершён, однако власти страны контролируют ситуацию.

Как утверждает ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис, Соединённые Штаты сами спровоцировали финансовый кризис, но отказываются это признавать.