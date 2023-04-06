Си Цзиньпин назвал развитие отношений с ЕС приоритетом китайской дипломатии

Развитие отношений с Евросоюзом является приоритетом дипломатии КНР, заявил китайский лидер Си Цзиньпин.

«Китай всегда рассматривал Евросоюз как стратегическую силу в международной структуре, а развитие отношений с ЕС считал приоритетным направлением китайской дипломатии», — приводит РИА Новости слова главы КНР в разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Он заявил о готовности поддержания тесных контактов с ЕС и укрепления взаимного стратегического доверия.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что планирует посетить Китай на следующей неделе.