Си Цзиньпин назвал развитие отношений с ЕС приоритетом китайской дипломатии
- РИА Новости
«Китай всегда рассматривал Евросоюз как стратегическую силу в международной структуре, а развитие отношений с ЕС считал приоритетным направлением китайской дипломатии», — приводит РИА Новости слова главы КНР в разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
Он заявил о готовности поддержания тесных контактов с ЕС и укрепления взаимного стратегического доверия.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что планирует посетить Китай на следующей неделе.