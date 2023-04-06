Премьер Канады в ходе разговора с Байденом высказался за освобождение Гершковича в России

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Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что провёл телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом.

«По телефону Байден и я говорили о его поездке сюда в прошлом месяцев и о работе, которую мы продолжим делать вместе... Мы также говорили об Украине, и мы призываем Россию немедленно освободить Эвана Гершковича», — написал Трюдо в Twitter.

4 апреля посол России в Канаде Олег Степанов направил Трюдо официальный демарш с требованием осудить убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.

По его словам, если Трюдо проигнорирует демарш, то российская сторона воспримет это как «поддержку терроризма правительством Канады».

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