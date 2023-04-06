МИД: у Москвы нет подтверждённой информации о подготовке КНДР к возобновлению дипконтактов

КНДР сообщила о готовности осуществить ротацию сотрудников посольства России по мере нормализации эпидемической ситуации.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД России.

«На данный момент не располагаем официально подтверждённой информацией о подготовке КНДР к возобновлению дипломатической деятельности после изоляции страны в течение трёх лет из-за пандемии коронавируса», — сказано в материале.

Отмечается, что корейские партнёры сигнализировали России о готовности осуществить ротацию сотрудников российского диппредставительства по мере нормализации эпидемической ситуации.

3 января замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что возвращение к «дипломатии саммитов» образца 2018—2019 годов в корейском урегулировании на данный момент уже невозможно.