Премьер-министр Финляндии Санна Марин попросит президента страны Саули Ниинистё об отставке.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявили в канцелярии президента страны.

«Премьер-министр Санна Марин подаст прошение об отставке правительства президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё в Мянтюниеми (резиденция главы) в четверг, 6 апреля», — сказано в заявлении.

2 апреля Марин признала поражение своей Социал-демократической партии (СДП) на парламентских выборах.

Она признала победу Национальной коалиционной партии во главе с Петтери Орпо.

Младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн заявил, что вступление Финляндии в НАТО вместо обеспечения безопасности этой страны увеличило риски конфронтации в Европе.