Президент Путин пригласил представителей всех стран Африки на саммит в Петербург в июле

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Российский лидер Владимир Путин пригласил представителей всех стран Африки на саммит Россия — Африка в Санкт-Петербург в июле.

Об этом пишет РИА Новости.

«Будем рады видеть в Санкт-Петербурге лидеров всех африканских стран, а также руководителей региональных организаций», — заявил он.

По словам Путина, в данный момент разрабатывается насыщенная содержательная повестка дня саммита и проводимого в привязке к нему экономического и гуманитарного форума.

13 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участие в конференции Россия — Африка примут 37 африканских стран.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что роль стран Африки возрастает в глобальной экономике.

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