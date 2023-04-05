Путин: к сегодняшнему кризису на Украине привела поддержка США цветных революций

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Президент России Владимир Путин заявил, что использование Вашингтоном в своей внешней политике поддержки цветных революций, в том числе на Украине, привело к сегодняшнему кризису.
Путин: к сегодняшнему кризису на Украине привела поддержка США цветных революций
  • © Kremlin Pool

«Использование Соединёнными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка... цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису», — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.

По его словам, эти действия также внесли негативный вклад в деградацию российско-американских отношений.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Россия и США находятся в фазе горячего конфликта.

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов также заявил, что США регулярно устраивают цветные революции и уже подбираются к Белоруссии и Казахстану.

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