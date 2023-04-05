Чавушоглу обсудил с главами МИД США и Британии устранение проблем поставок зерна из России
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«Как вы знаете, существуют преграды в сферах страхования судов, банковских операций, обслуживания судов в портах. Ключевые страны здесь — США и Великобритания, поэтому мы обсудили эти темы с Блинкеном и Клеверли», — цитирует его ТАСС.
5 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что западные страны по-прежнему не выполняют обещания по доступу российских удобрений и сельхозпродукции на рынки.
В ноябре президент Владимир Путин сообщил о готовности России поставлять зерно беднейшим странам даже в случае выхода из продовольственной сделки.
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что всемирная организация продолжает прикладывать усилия, направленные на снятие препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.