Чавушоглу обсудил с главами МИД США и Британии устранение проблем поставок зерна из России

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Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном и главой британского внешнеполитического ведомства Джеймсом Клеверли устранение препятствий для поставок зерна и удобрений из России.
Чавушоглу обсудил с главами МИД США и Британии устранение проблем поставок зерна из России
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Как вы знаете, существуют преграды в сферах страхования судов, банковских операций, обслуживания судов в портах. Ключевые страны здесь — США и Великобритания, поэтому мы обсудили эти темы с Блинкеном и Клеверли», — цитирует его ТАСС.

5 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что западные страны по-прежнему не выполняют обещания по доступу российских удобрений и сельхозпродукции на рынки.

В ноябре президент Владимир Путин сообщил о готовности России поставлять зерно беднейшим странам даже в случае выхода из продовольственной сделки.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что всемирная организация продолжает прикладывать усилия, направленные на снятие препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

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