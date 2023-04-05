Чавушоглу обсудил с главами МИД США и Британии устранение проблем поставок зерна из России

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном и главой британского внешнеполитического ведомства Джеймсом Клеверли устранение препятствий для поставок зерна и удобрений из России.

«Как вы знаете, существуют преграды в сферах страхования судов, банковских операций, обслуживания судов в портах. Ключевые страны здесь — США и Великобритания, поэтому мы обсудили эти темы с Блинкеном и Клеверли», — цитирует его ТАСС.

5 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что западные страны по-прежнему не выполняют обещания по доступу российских удобрений и сельхозпродукции на рынки.

В ноябре президент Владимир Путин сообщил о готовности России поставлять зерно беднейшим странам даже в случае выхода из продовольственной сделки.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что всемирная организация продолжает прикладывать усилия, направленные на снятие препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.