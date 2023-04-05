Ульянов заявил, что Россия поддерживает усилия главы МАГАТЭ по защите ЗАЭС

Россия поддерживает усилия генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее стало известно, что генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в ходе встречи с Гросси обсудил ситуацию на Запорожской АЭС.

«Россия поддерживает усилия Гросси в этом отношении», — написал Ульянов в Twitter.

По данным РИА Новости, Гросси встретился с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств.

Стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, а также инициативу по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС.