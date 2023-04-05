Ульянов заявил, что Россия поддерживает усилия главы МАГАТЭ по защите ЗАЭС

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Россия поддерживает усилия генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов заявил, что Россия поддерживает усилия главы МАГАТЭ по защите ЗАЭС
  • AP
  • © Jung Yeon-je/Pool

Ранее стало известно, что генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в ходе встречи с Гросси обсудил ситуацию на Запорожской АЭС.

«Россия поддерживает усилия Гросси в этом отношении», — написал Ульянов в Twitter.

По данным РИА Новости, Гросси встретился с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств.

Стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, а также инициативу по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

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