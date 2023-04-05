Глава МВД Франции Дарманен заявил о сохранении террористической угрозы в стране

Уровень террористической угрозы во Франции остаётся высоким, заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен в эфире радио RMC.

«Я могу вам сказать, что 41 теракт был предотвращён с 2017 года, примерно десять — с 2020 года, террористическая угроза крайне высока», — цитирует его РИА Новости.

По словам Дарманена, угроза исходит от исламистских, ультралевых и ультраправых группировок.

Месяц назад в стране задержали преступника, который занимался организацией терактов. Подробностей задержания и личности злоумышленника министр не упомянул.

За две недели более 1 тыс. сотрудников полиции, жандармерии и пожарной охраны получили ранения при пресечении массовых беспорядков против пенсионной реформы во Франции.

Беспорядки в стране начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.