Глава МВД Франции Дарманен заявил о сохранении террористической угрозы в стране
- AP
- © Lewis Joly
«Я могу вам сказать, что 41 теракт был предотвращён с 2017 года, примерно десять — с 2020 года, террористическая угроза крайне высока», — цитирует его РИА Новости.
По словам Дарманена, угроза исходит от исламистских, ультралевых и ультраправых группировок.
Месяц назад в стране задержали преступника, который занимался организацией терактов. Подробностей задержания и личности злоумышленника министр не упомянул.
За две недели более 1 тыс. сотрудников полиции, жандармерии и пожарной охраны получили ранения при пресечении массовых беспорядков против пенсионной реформы во Франции.
Беспорядки в стране начались после того, как 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.