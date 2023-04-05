Военнослужащий армии Израиля получил ранение в ходе столкновений на Западном берегу Иордана
По данным израильской стороны, в Бейт-Уммаре начались массовые беспорядки, протестующие жгли шины, бросали в солдат камни и взрывные устройства.
«Во время беспорядков солдат был ранен открывшими огонь вооружёнными подозреваемыми, солдаты ответили выстрелами боевыми патронами в направлении источника огня», — приводит ТАСС заявление.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна продолжает бороться с террором на всех фронтах.