Военнослужащий армии Израиля получил ранение в ходе столкновений на Западном берегу Иордана

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Израильский военнослужащий получил ранение в ходе столкновений с палестинцами на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

По данным израильской стороны, в Бейт-Уммаре начались массовые беспорядки, протестующие жгли шины, бросали в солдат камни и взрывные устройства.

«Во время беспорядков солдат был ранен открывшими огонь вооружёнными подозреваемыми, солдаты ответили выстрелами боевыми патронами в направлении источника огня», — приводит ТАСС заявление.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна продолжает бороться с террором на всех фронтах.

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