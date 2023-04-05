Военнослужащий армии Израиля получил ранение в ходе столкновений на Западном берегу Иордана

Израильский военнослужащий получил ранение в ходе столкновений с палестинцами на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.