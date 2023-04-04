Посол России в Канаде потребовал от Трюдо осудить убийство Татарского и Дугиной

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Посол России в Канаде Олег Степанов направил канадскому премьеру Джастину Трюдо официальный демарш с требованием осудить убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.

Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, если Трюдо проигнорирует демарш, то российская сторона воспримет это как «поддержку терроризма правительством Канады».

2 апреля в кафе «Стрит-бар» произошёл теракт на Университетской набережной в центре города. В результате теракта был убит Владлен Татарский. Ещё 40 человек пострадали.

20 августа автомобиль, за рулём которого находилась Дарья Дугина, был подорван в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко. После теракта Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

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