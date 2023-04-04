Гатилов заявил об отказе России сотрудничать с комиссией по расследованию на Украине

Постпред России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил об отказе России сотрудничать с «Независимой комиссией по расследованию на Украине», которая была создана по инициативе Запада.

Западные страны создали эту комиссию в 2022 году на основании резолюции Совета ООН по правам человека.

Гатилов отметил, что независимость этой комиссии «отражена только на бумаге». Он добавил, что данный механизм призван распространять исключительно однобокую и тщательно отфильтрованную антироссийскую информацию.

По его словам, ещё в прошлом году Москва решила не сотрудничать с этим механизмом.

«Такой позиции мы будем придерживаться и впредь», — цитирует его ТАСС.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил украинских националистов в бесчеловечном обращении с пленными.