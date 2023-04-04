Гатилов заявил об отказе России сотрудничать с комиссией по расследованию на Украине
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Западные страны создали эту комиссию в 2022 году на основании резолюции Совета ООН по правам человека.
Гатилов отметил, что независимость этой комиссии «отражена только на бумаге». Он добавил, что данный механизм призван распространять исключительно однобокую и тщательно отфильтрованную антироссийскую информацию.
По его словам, ещё в прошлом году Москва решила не сотрудничать с этим механизмом.
«Такой позиции мы будем придерживаться и впредь», — цитирует его ТАСС.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил украинских националистов в бесчеловечном обращении с пленными.