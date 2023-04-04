Британия заблокировала трансляцию встречи СБ ООН об эвакуированных с Украины детях

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Британия заблокировала трансляцию организованной Россией неформальной встречи Совбеза ООН по вопросу эвакуированных с Украины детей.
Британия заблокировала трансляцию встречи СБ ООН об эвакуированных с Украины детях
  • globallookpress.com
  • © Xie E/XinHua

Как сообщает ТАСС, об этом первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в своих соцсетях.

«Миссия Великобритании при ООН заблокировала трансляцию ООН нашего завтрашнего неформального заседания Совета Безопасности по теме «Дети и вооружённые конфликты: Украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта». Западные страны, очевидно, боятся, что многие могут услышать правду по этому вопросу», — отметил он

По его словам, российские дипломаты «найдут способ провести трансляцию этого заседания на других площадках».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские дети сталкиваются с проблемой сексуальной эксплуатации в Европе.

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