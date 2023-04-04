Временный поверенный в делах Франции вызван в МИД России

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В Министерстве иностранных дел России заявили о вызове в МИД временного поверенного в делах Франции.
Временный поверенный в делах Франции вызван в МИД России
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Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«4 апреля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Французской Республики в Российской Федерации Дж. Дармадикари, которому был выражен решительный протест», — отмечается в заявлении.

Причиной вызова стали опубликованные посольством в соцсетях лживые заявления, дискредитирующие ВС России.

«Указали французу на категорическую неприемлемость ни на чём не основанных, ложных обвинений в адрес наших военнослужащих, которые звучат особенно неуместно от имени дипломатического представительства страны, активно поставляющей военную технику и боеприпасы для нужд украинской армии и таким образом делающей всё возможное для затягивания боевых действий», — отметили в МИД.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала спекуляцией резолюцию Национального собрания Франции о голодоморе в СССР 1930-х годов.

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