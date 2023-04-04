В Белом доме заявили, что Байден не концентрирует внимание на ситуации вокруг Трампа

Короткая ссылка
В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не концентрирует внимание на ситуации вокруг экс-лидера страны Дональда Трампа.
В Белом доме заявили, что Байден не концентрирует внимание на ситуации вокруг Трампа
  • AP
  • © Abbie Parr

Соответствующее заявление сделала в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она утверждает, что Байден планирует «сосредоточиться на положении американского народа, как он делает каждый день».

«Это (ситуация вокруг Трампа) не является предметом его внимания», — сказала Жан-Пьер.

Также в Белом доме заявили о готовности к беспорядкам на фоне формального ареста Трампа.

4 апреля Трамп прибыл в суд Манхэттена, где его формально арестовали.

CNN писал, что у экс-лидера США снимут отпечатки пальцев. Затем его доставят в зал суда. Арест продлится до выдвижения ему обвинений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить