В Белом доме заявили, что Байден не концентрирует внимание на ситуации вокруг Трампа

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не концентрирует внимание на ситуации вокруг экс-лидера страны Дональда Трампа.

Соответствующее заявление сделала в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она утверждает, что Байден планирует «сосредоточиться на положении американского народа, как он делает каждый день».

«Это (ситуация вокруг Трампа) не является предметом его внимания», — сказала Жан-Пьер.

Также в Белом доме заявили о готовности к беспорядкам на фоне формального ареста Трампа.

4 апреля Трамп прибыл в суд Манхэттена, где его формально арестовали.

CNN писал, что у экс-лидера США снимут отпечатки пальцев. Затем его доставят в зал суда. Арест продлится до выдвижения ему обвинений.