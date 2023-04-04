В Белом доме заявили, что Байден не концентрирует внимание на ситуации вокруг Трампа
- AP
- © Abbie Parr
Соответствующее заявление сделала в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она утверждает, что Байден планирует «сосредоточиться на положении американского народа, как он делает каждый день».
«Это (ситуация вокруг Трампа) не является предметом его внимания», — сказала Жан-Пьер.
Также в Белом доме заявили о готовности к беспорядкам на фоне формального ареста Трампа.
4 апреля Трамп прибыл в суд Манхэттена, где его формально арестовали.
CNN писал, что у экс-лидера США снимут отпечатки пальцев. Затем его доставят в зал суда. Арест продлится до выдвижения ему обвинений.