В Белом доме заявили о готовности к беспорядкам на фоне суда над Трампом

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В Белом доме заявили о готовности к беспорядкам на фоне судебного процесса по делу бывшего президента США Дональда Трампа.
В Белом доме заявили о готовности к беспорядкам на фоне суда над Трампом
  • AP
  • © John Minchillo

Соответствующее заявление сделала в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что не хочет обсуждать гипотетические сценарии.

«Скажу, что говорила на прошлой неделе: мы готовы», — сказала Жан-Пьер.

4 апреля Трамп прибыл в суд Манхэттена, где его формально арестовали.

CNN писал, что у экс-лидера США снимут отпечатки пальцев. Затем его доставят в зал суда. Арест продлится до выдвижения ему обвинений.

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