Женевские дискуссии по безопасности в Закавказье возобновились

В пресс-службе МИД Южной Осетии заявили о возобновлении в Женеве международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Как сообщает ТАСС, двухдневный 57-й раунд стартовал после полугодового перерыва. В первый день дискуссии делегация Южной Осетии встретилась с сопредседателями и модераторами двух рабочих групп — по безопасности и гуманитарным вопросам.

«4 апреля в Женеве начался двухдневный 57-й раунд дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье», — сказали в южноосетинском ведомстве.

Уточняется, что между сторонами также состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно необходимости продолжения женевского процесса и возврата к регулярному режиму проведения раундов.

В январе официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о ситуации с женевскими дискуссиями.