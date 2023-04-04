Женевские дискуссии по безопасности в Закавказье возобновились

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В пресс-службе МИД Южной Осетии заявили о возобновлении в Женеве международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
Женевские дискуссии по безопасности в Закавказье возобновились
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Как сообщает ТАСС, двухдневный 57-й раунд стартовал после полугодового перерыва. В первый день дискуссии делегация Южной Осетии встретилась с сопредседателями и модераторами двух рабочих групп — по безопасности и гуманитарным вопросам.

«4 апреля в Женеве начался двухдневный 57-й раунд дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье», — сказали в южноосетинском ведомстве.

Уточняется, что между сторонами также состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно необходимости продолжения женевского процесса и возврата к регулярному режиму проведения раундов.

В январе официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о ситуации с женевскими дискуссиями.

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