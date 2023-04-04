Ведущий Fox News Хилтон заявил о потере США престижа в мире из-за политики Байдена
- AP
- © Carolyn Kaster
Видео с заявлением Хилтона опубликовано на YouTube-канале Fox News.
Он задался вопросом, «что происходит с Америкой», которая была раньше «мировым лидером». По его словам, «все мечтали стать союзниками» США.
«А сегодня на мировой арене красуется Си Цзиньпин, а Байден пошатывается, словно спросонок», — сказал Хилтон.
Ведущий назвал внешнюю политику Байдена абсолютно бездарной.
Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что военный союз России и Китая создал бы серьёзные риски для Соединённых Штатов.
Экс-госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что сближение России и Китая можно назвать стратегической ошибкой администрации Байдена.