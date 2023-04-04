Exxpress: Запад заблуждался насчёт истощения военного арсенала России

Короткая ссылка
Высказывания о том, что у России заканчиваются ракеты, у Москвы нет боеприпасов, оказались полным заблуждением. Об этом пишет издание Exxpress.
Exxpress: Запад заблуждался насчёт истощения военного арсенала России
  • РИА Новости

«Верить, что российский арсенал подходит к концу, было, очевидно, полным заблуждением», — заявил Die Welt военный эксперт Карло Масала из Университета бундесвера в Мюнхене.

Он так же, как и большинство военных экспертов, удивлён тем, что уровень российских атак остаётся столь высоким в течение последних нескольких месяцев.

В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны России.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости добиваться эффективности боеприпасов за счёт новых разработок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить