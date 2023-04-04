Exxpress: Запад заблуждался насчёт истощения военного арсенала России

Высказывания о том, что у России заканчиваются ракеты, у Москвы нет боеприпасов, оказались полным заблуждением. Об этом пишет издание Exxpress.

«Верить, что российский арсенал подходит к концу, было, очевидно, полным заблуждением», — заявил Die Welt военный эксперт Карло Масала из Университета бундесвера в Мюнхене.

Он так же, как и большинство военных экспертов, удивлён тем, что уровень российских атак остаётся столь высоким в течение последних нескольких месяцев.

В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны России.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости добиваться эффективности боеприпасов за счёт новых разработок.