Exxpress: Запад заблуждался насчёт истощения военного арсенала России
- РИА Новости
«Верить, что российский арсенал подходит к концу, было, очевидно, полным заблуждением», — заявил Die Welt военный эксперт Карло Масала из Университета бундесвера в Мюнхене.
Он так же, как и большинство военных экспертов, удивлён тем, что уровень российских атак остаётся столь высоким в течение последних нескольких месяцев.
В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны России.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости добиваться эффективности боеприпасов за счёт новых разработок.