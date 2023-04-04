Вице-премьер Италии Сальвини заявил о планах помочь в восстановлении Украины
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В ходе пресс-конференции Сальвини заявил, что итальянская сторона готова участвовать в восстановлении Украины «всеми возможными способами».
Он отметил профессионализм итальянских специалистов в области управления и обслуживания автомобильных и железных дорог.
«На профессионализм министерства (инфраструктуры и транспорта Италии) по восстановлению Украины может рассчитывать абсолютно каждый», — цитирует его ТАСС.
Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что страны Запада никогда не обсуждали возможность отправки своих военных на Украину.