Евродепутат: в составе НАТО Финляндия станет одной из целей российского ядерного удара

Депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что, вступив в НАТО, Финляндия выиграла лишь в том, что станет ещё одной целью российских ядерных ракет.

«В плане безопасности Финляндия не приобретёт ничего существенного, так как уже находилась в статусе «страны-гостя» для альянса, участвуя в их манёврах и проводя учения НАТО на своей территории. Финляндия получит только нацеленные на Хельсинки ядерные ракеты России», — заявил он РИА Новости.

Помимо этого, по словам евродепутата, Финляндию также ждут дополнительные военные расходы и ухудшение ситуации в отношениях с Россией, а также осложнения на границе двух стран.

Ранее финский министр иностранных дел Пекка Хаависто передал американскому госсекретарю Энтони Блинкену документ о присоединении страны к НАТО. Таким образом, Финляндия официально стала 31-м членом организации.