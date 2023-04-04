Евродепутат: в составе НАТО Финляндия станет одной из целей российского ядерного удара
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«В плане безопасности Финляндия не приобретёт ничего существенного, так как уже находилась в статусе «страны-гостя» для альянса, участвуя в их манёврах и проводя учения НАТО на своей территории. Финляндия получит только нацеленные на Хельсинки ядерные ракеты России», — заявил он РИА Новости.
Помимо этого, по словам евродепутата, Финляндию также ждут дополнительные военные расходы и ухудшение ситуации в отношениях с Россией, а также осложнения на границе двух стран.
Ранее финский министр иностранных дел Пекка Хаависто передал американскому госсекретарю Энтони Блинкену документ о присоединении страны к НАТО. Таким образом, Финляндия официально стала 31-м членом организации.