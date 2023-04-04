Aydınlık: США будут разрушать отношения Турции и России в случае победы турецкой оппозиции
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Издание пишет, что США, не добившись целей на Украине и теряя власть на Ближнем Востоке, ищут новые стратегии.
При этом в случае победы оппозиционного блока США рассчитывают вбить клин между Россией и Турцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре на фоне его встречи с кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу.