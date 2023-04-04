Aydınlık: США будут разрушать отношения Турции и России в случае победы турецкой оппозиции

США хотят разрушить отношения Анкары и Москвы, если турецкая оппозиция победит на президентских выборах в Турции, пишет газета Aydınlık. По её данным, для этого уже готовится план по противостоянию в регионе Сирии, Чёрного моря и Центральной Азии.

Издание пишет, что США, не добившись целей на Украине и теряя власть на Ближнем Востоке, ищут новые стратегии.

При этом в случае победы оппозиционного блока США рассчитывают вбить клин между Россией и Турцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре на фоне его встречи с кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу.