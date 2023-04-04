Польский премьер Моравецкий объявил о вступлении Финляндии в НАТО
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«Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем! С сегодняшнего дня альянс состоит из 31 страны», — заявил он.
По словам Моравецкого, союзники обеспечивают безопасность Польши «и всего мира».
После вступления страны в состав НАТО общая граница стран альянса с Россией увеличится более чем вдвое с нынешних 1215 км.
В МИД России предупредили, что Москва будет вынуждена предпринять ответные меры военно-технического и иного характера для купирования угроз национальной безопасности.