Польский премьер Моравецкий объявил о вступлении Финляндии в НАТО

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в своём Twitter объявил, что Финляндия официально стала членом НАТО.

«Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем! С сегодняшнего дня альянс состоит из 31 страны», — заявил он.

По словам Моравецкого, союзники обеспечивают безопасность Польши «и всего мира».

После вступления страны в состав НАТО общая граница стран альянса с Россией увеличится более чем вдвое с нынешних 1215 км.

В МИД России предупредили, что Москва будет вынуждена предпринять ответные меры военно-технического и иного характера для купирования угроз национальной безопасности.