Польский премьер Моравецкий объявил о вступлении Финляндии в НАТО

Короткая ссылка
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в своём Twitter объявил, что Финляндия официально стала членом НАТО.
Польский премьер Моравецкий объявил о вступлении Финляндии в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем! С сегодняшнего дня альянс состоит из 31 страны», — заявил он.

По словам Моравецкого, союзники обеспечивают безопасность Польши «и всего мира».

После вступления страны в состав НАТО общая граница стран альянса с Россией увеличится более чем вдвое с нынешних 1215 км.

В МИД России предупредили, что Москва будет вынуждена предпринять ответные меры военно-технического и иного характера для купирования угроз национальной безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить