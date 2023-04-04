Foreign Policy: будущее политики США по Украине мешает европейцам спать

Короткая ссылка
Европейские чиновники испытывают беспокойство относительно перспектив американской внешней политики на украинском направлении.
Foreign Policy: будущее политики США по Украине мешает европейцам спать
  • AP
  • © Francisco Seco

Об этом пишет издание Foreign Policy.

«Назревающая холодная война США против Китая может сместить их внимание с Украины и европейского театра военных действий», — говорится в публикации.

Отмечается, что европейцы усомнились в готовности США поддерживать союзников и Украину «столько, сколько потребуется» в связи с предстоящими президентскими выборами.

16 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность в том, что у администрации президента Джо Байдена хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября, когда в Соединённых Штатах закончится текущий финансовый год.

The Washington Post ранее сообщила, что между представителями республиканской партии США развязалась «гражданская война» из-за разногласий по вопросу военной помощи Киеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить