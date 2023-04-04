Foreign Policy: будущее политики США по Украине мешает европейцам спать

Европейские чиновники испытывают беспокойство относительно перспектив американской внешней политики на украинском направлении.

Об этом пишет издание Foreign Policy.

«Назревающая холодная война США против Китая может сместить их внимание с Украины и европейского театра военных действий», — говорится в публикации.

Отмечается, что европейцы усомнились в готовности США поддерживать союзников и Украину «столько, сколько потребуется» в связи с предстоящими президентскими выборами.

16 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность в том, что у администрации президента Джо Байдена хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября, когда в Соединённых Штатах закончится текущий финансовый год.

The Washington Post ранее сообщила, что между представителями республиканской партии США развязалась «гражданская война» из-за разногласий по вопросу военной помощи Киеву.