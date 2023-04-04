Глава дипломатии ЕС сообщил, что посетит Китай на следующей неделе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что планирует посетить Китай на следующей неделе.

Боррель отметил, что власти ЕС шлют Пекину послание о необходимости «сделать вклад в справедливый мир».

«Это наше послание Китаю с сегодняшней встречи и по результатам всех визитов политиков Евросоюза... я также поеду на следующей неделе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон в ходе предстоящей поездки в Китай намерен предостеречь Пекин от предоставления военной помощи России.