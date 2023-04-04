Глава дипломатии ЕС сообщил, что посетит Китай на следующей неделе

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что планирует посетить Китай на следующей неделе.
Глава дипломатии ЕС сообщил, что посетит Китай на следующей неделе
  • AP
  • © Virginia Mayo

Боррель отметил, что власти ЕС шлют Пекину послание о необходимости «сделать вклад в справедливый мир».

«Это наше послание Китаю с сегодняшней встречи и по результатам всех визитов политиков Евросоюза... я также поеду на следующей неделе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон в ходе предстоящей поездки в Китай намерен предостеречь Пекин от предоставления военной помощи России.

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