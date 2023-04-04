Около 30 человек пострадали во время схода поезда с рельсов в Нидерландах
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экстренные службы Нидерландов.
Спасатели прибыли на место происшествия. По словам представителя спецслужб, 19 человек госпитализировали, другим оказали медпомощь на месте.
В муниципалитетах Бюрен-цум-Хоф и Люшерц в швейцарском кантоне Берн в конце марта более десяти человек получили травмы в результате схода с рельсов двух поездов.
Ранее в американском штате Миннесота сошёл с рельсов поезд, перевозивший этанол и кукурузный сироп.