Около 30 человек пострадали во время схода поезда с рельсов в Нидерландах

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При сходе поезда с рельсов в Нидерландах пострадали около 30 человек, всего на транспортном средстве находилось 50 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экстренные службы Нидерландов.

Спасатели прибыли на место происшествия. По словам представителя спецслужб, 19 человек госпитализировали, другим оказали медпомощь на месте.

В муниципалитетах Бюрен-цум-Хоф и Люшерц в швейцарском кантоне Берн в конце марта более десяти человек получили травмы в результате схода с рельсов двух поездов.

Ранее в американском штате Миннесота сошёл с рельсов поезд, перевозивший этанол и кукурузный сироп.

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