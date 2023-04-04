Конгрессмены США встретятся с Apple, Disney и другими компаниями для обсуждения Китая

Группа членов спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по стратегической конкуренции между Соединёнными Штатами и Коммунистической партией Китая встретятся в Калифорнии с руководством американских технологических и медиакомпаний, чтобы обсудить Китай.

По данным CNBC со ссылкой на представителя спецкомитета, запланированы встречи с главой The Walt Disney Робертом Айгером и руководителем Apple Тимом Куком. В ходе беседы конгрессмены намерены обсудить влияние работы комитета на индустрию, заинтересованную в потребительском рынке и рабочей силе Китая.

По данным источника телеканала, планируется также обсуждение соответствующих вопросов с представителями киноиндустрии и сферы искусственного интеллекта.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителей НАТО сообщил, что в Североатлантическом альянсе запретили своим сотрудникам скачивать приложение соцсети TikTok на служебные устройства из соображений безопасности.

Отмечается, что кибербезопасность является главным приоритетом для альянса.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предписанный госслужащим США запрет устанавливать китайскую социальную сеть TikTok.