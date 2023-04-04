Посольство КНДР в Испании потребовало США экстрадиции причастных к нападению на дипмиссию

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Посольство Северной Кореи в Испании потребовало от США экстрадировать американских граждан, причастных к нападению на дипмиссию КНДР в королевстве в 2019 году.

«США следует принести официальные извинения и возместить убытки за нападение на посольство КНДР в Испании, арестовать и немедленно передать всех преступников, причастных к инциденту», — приводит сообщение ЦТАК ТАСС.

По данным дипломатов со ссылкой на результаты промежуточного расследования властей Испании, более 10 американцев проникли на территорию посольства, украли документы и передали их ФБР США.

Испания также потребовала Соединённые Штаты задержать и выдать бежавших фигурантов дела.

22 февраля 2019 года группа из десяти человек напала на посольство КНДР в Мадриде.

Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство Северной Кореи в Мадриде.

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