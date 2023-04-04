Французский политик Филиппо заявил, что Токио не желает следовать политике изоляции Москвы
«Япония разрывает с США и покупает российскую нефть по ценам выше потолка, установленного G7! Никто больше не хочет следовать американской политике изоляции России!» — написал он в Twitter.
Филиппо призвал власти Франции также перестать «тупо следовать этому смертельному плану».
По данным The Wall Street Journal, Япония приобрела российскую нефть по ценам выше установленного лимита в $60.
Кроме того, по словам японского премьера Фумио Кисиды, Японии удалось сократить импорт нефти из России во второй половине 2022 года на 90%, а угля — на 60%.