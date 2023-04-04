Французский политик Филиппо заявил, что Токио не желает следовать политике изоляции Москвы

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В Токио больше не желают следовать американской политике изоляции Москвы, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Япония разрывает с США и покупает российскую нефть по ценам выше потолка, установленного G7! Никто больше не хочет следовать американской политике изоляции России!» — написал он в Twitter.

Филиппо призвал власти Франции также перестать «тупо следовать этому смертельному плану».

По данным The Wall Street Journal, Япония приобрела российскую нефть по ценам выше установленного лимита в $60.

Кроме того, по словам японского премьера Фумио Кисиды, Японии удалось сократить импорт нефти из России во второй половине 2022 года на 90%, а угля — на 60%.

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