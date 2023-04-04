Ведущий Fox News Уолтц: расовая идеология и политизация армии приведут ВС США к упадку

Расовая и трансгендерная идеология, а также политизация армии со стороны американской администрации приводят ВС США к упадку, заявил ведущий Fox News, член палаты представителей Майкл Уолтц.

«Способность наших воинов выполнять свои задачи подрывается гражданскими лидерами, заинтересованными в идеологической обработке и партийной политике больше, чем в готовности к ведению боевых действий», — цитирует репортёра РИА Новости.

Уолтц со ссылкой на данные отчёта национальной независимой группы исследования состояния ВС США и их боеготовности отметил, что в 2022 году американская армия недобрала 25% личного состава, а в этом году предполагается недобор в 50%.

По словам журналиста, это обусловлено политизацией военного руководства страны и усиливающейся «практикой воукизма».

Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее заявил в честь Дня видимости трансгендеров в США, что трансгендерные американцы формируют душу американской нации.

До этого сообщалось, что 28-летняя Одри Хейл, идентифицировавшая себя как мужчину, устроила стрельбу в приходской школе американского города Нэшвилл. Жертвами её нападения стали трое детей и трое взрослых.