Ведущий Fox News Уолтц: расовая идеология и политизация армии приведут ВС США к упадку
«Способность наших воинов выполнять свои задачи подрывается гражданскими лидерами, заинтересованными в идеологической обработке и партийной политике больше, чем в готовности к ведению боевых действий», — цитирует репортёра РИА Новости.
Уолтц со ссылкой на данные отчёта национальной независимой группы исследования состояния ВС США и их боеготовности отметил, что в 2022 году американская армия недобрала 25% личного состава, а в этом году предполагается недобор в 50%.
По словам журналиста, это обусловлено политизацией военного руководства страны и усиливающейся «практикой воукизма».
Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее заявил в честь Дня видимости трансгендеров в США, что трансгендерные американцы формируют душу американской нации.
До этого сообщалось, что 28-летняя Одри Хейл, идентифицировавшая себя как мужчину, устроила стрельбу в приходской школе американского города Нэшвилл. Жертвами её нападения стали трое детей и трое взрослых.