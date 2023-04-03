МИД: счета института Гёте заблокированы в ответ на заморозку счетов Русского дома
- РИА Новости
«Введение в отношении филиалов Института имени Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске упомянутых ограничительных мер является соразмерным ответом на блокировку властями ФРГ в декабре 2022 года банковских счетов Российского дома науки и культуры в Берлине (РДНК)», — говорится в сообщении Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.
Она отметила, что российская сторона часто предупреждала о неизбежности подобных действий.
Дипломат добавила, что в Берлине проигнорировали предупреждения.