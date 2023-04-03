Небензя: договорённости об экспорте российского зерна и продовольствия не работают
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«Как мы постоянно говорим, договорённость не работает», — цитирует ТАСС Небензю.
Он отметил, что часть договорённости, которая касается российского экспорта, не работает на 100%.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что к уже существующим ограничениям на экспорт сельскохозяйственной продукции добавляются новые, прогресс в переговорах с ООН «стремится к нулю».
В МИД России также заявили, что большая часть из более чем 13 млн т зерновых, в первую очередь кукурузы, ушла в богатые страны.