Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что договорённости об экспорте российского зерна и продовольствия не работают.

«Как мы постоянно говорим, договорённость не работает», — цитирует ТАСС Небензю.

Он отметил, что часть договорённости, которая касается российского экспорта, не работает на 100%.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что к уже существующим ограничениям на экспорт сельскохозяйственной продукции добавляются новые, прогресс в переговорах с ООН «стремится к нулю».

В МИД России также заявили, что большая часть из более чем 13 млн т зерновых, в первую очередь кукурузы, ушла в богатые страны.