В ЕС назвали новую Концепцию внешней политики России «попыткой преодолеть изоляцию»

Обновлённая редакция Концепции внешней политики России является «попыткой восстановить международную репутацию и преодолеть изоляцию», заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«На первый взгляд, она выглядит как попытка поправить утраченную международную репутацию России, преодолеть её международную изоляцию», — цитирует РИА Новости Стано.

Он отметил, что документ разделяет страны мира на «дружественные» и «недружественные» для России.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в обновлённой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации вводится тезис об использовании российской армии для отражения либо предотвращения нападения на Россию или её союзников.

Также в документе Соединённые Штаты прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии.