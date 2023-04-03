Politico: США не верят в успех визита Макрона в Китай

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Американское правительство не считает, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай будет успешным, сообщает газета Politico.
Politico: США не верят в успех визита Макрона в Китай
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«Белый дом практически не рассчитывает на то, что Макрону удастся совершить прорыв», — заявили изданию американские чиновники.

Согласно данным газеты, это связано с провалом переговоров французского лидера и президента России Владимира Путина по вопросу украинского кризиса.

В то же время Вашингтон не возражает против переговоров Макрона и главы КНР Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что Макрон в ходе предстоящей поездки в Китай намерен предостеречь Пекин от предоставления военной помощи России.

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