Politico: США не верят в успех визита Макрона в Китай
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«Белый дом практически не рассчитывает на то, что Макрону удастся совершить прорыв», — заявили изданию американские чиновники.
Согласно данным газеты, это связано с провалом переговоров французского лидера и президента России Владимира Путина по вопросу украинского кризиса.
В то же время Вашингтон не возражает против переговоров Макрона и главы КНР Си Цзиньпина.
Ранее сообщалось, что Макрон в ходе предстоящей поездки в Китай намерен предостеречь Пекин от предоставления военной помощи России.