Генсек НАТО Столтенберг: произошедшее на Украине может повториться в Восточной Азии
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«То, что произошло на Украине, может повториться в Восточной Азии. Министры (стран НАТО. — RT) обсудят всё большее сближение Китая и России и подчеркнут, что поставки китайского оружия России станут большой ошибкой», — цитирует его ТАСС.
Ранее газета The Washington Post призвала США и их союзников быть готовыми реагировать на растущий альянс России и КНР.
Отмечается, что данный альянс способен глубоким образом изменить мировой порядок.