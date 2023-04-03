Генсек НАТО Столтенберг: произошедшее на Украине может повториться в Восточной Азии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что произошедшее на Украине может повториться в Восточной Азии. По его словам, так считают в Североатлантическом альянсе.

«То, что произошло на Украине, может повториться в Восточной Азии. Министры (стран НАТО. — RT) обсудят всё большее сближение Китая и России и подчеркнут, что поставки китайского оружия России станут большой ошибкой», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета The Washington Post призвала США и их союзников быть готовыми реагировать на растущий альянс России и КНР.

Отмечается, что данный альянс способен глубоким образом изменить мировой порядок.