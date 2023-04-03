Аналитик Блохин: Украина для Запада — лишь инструмент сдерживания России

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление обозревателя Антония Конюшевского в материале для польского издания о том, что будущее Украины не представляет интереса для стран Запада.

Блохин согласился с мнением обозревателя. Он подчеркнул, что Украина для Запада — «лишь инструмент сдерживания России и очаг напряжения у наших границ».

«Запад не думает о погибших с украинской стороны, для них важно нанести максимальный ущерб России всеми возможными способами. Более того, та же Польша рассматривает сегодняшний кризис не как апокалиптичный сценарий, а как исторический шанс по восстановлению былого могущества Речи Посполитой», — добавил эксперт.

Ранее Конюшевский в статье для издания Myśl Polska заявил, что борьба с Россией волнует Запад сильнее вопроса существования Украины.

По его словам, судьба Киева как независимой политической единицы не имеет реального значения.