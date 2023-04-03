Независимое расследование гибели Дон Стёрджесс в Британии начнётся в октябре 2024 года

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Независимое расследование по факту гибели британской гражданки Дон Стёрджесс, которая летом 2018 года скончалась, предположительно, из-за действия отравляющего вещества, начнётся осенью 2024 года.
Независимое расследование гибели Дон Стёрджесс в Британии начнётся в октябре 2024 года
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в статье газеты The Guardian.

Коронер Хизер Халлетт в 2021 году попросила министра внутренних дел Британии провести публичное расследование по факту смерти Стёрджесс в британском Эймсбери.

По данным газеты, независимое расследование, как ожидается, начнётся 14 октября 2024 года — спустя более шести лет после смерти Стёрджесс. 

Публичные слушания по данному делу запланированы в Солсбери и Лондоне.

В июле 2018 года в британском Эймсбери два человека пострадали, предположительно, из-за воздействия неизвестного вещества.

Одна из пострадавших, Дон Стёрджесс, скончалась в клинике.

В сентябре 2019 года пострадавший в результате инцидента в Эймсбери британец Чарли Роули заявил, что намерен подать судебный иск против России и потребовать компенсацию в £1 млн.

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