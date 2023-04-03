Будущее Украины не представляет интереса для стран Запада.

Такое мнение в статье для издания Myśl Polska выразил обозреватель Антоний Конюшевский.

«Так называемая украинская проблема, вопрос существования государства и его перспективы не имеют большого значения», — говорится в материале.

По словам Конюшевского, судьба Киева как независимой политической единицы не имеет реального значения.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия в отличие от Запада ни к кому не относится свысока.