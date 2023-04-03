Kyodo: Китай впервые с 1964 года занял нейтральную позицию по Курильским островам

Короткая ссылка
Китай поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов на нейтральную, пишет агентство Kyodo со ссылкой на источники.
Kyodo: Китай впервые с 1964 года занял нейтральную позицию по Курильским островам
  • AP

Отмечается, что бывший глава КНР Мао Цзэдун выразил поддержку Японии в данном вопросе в 1964 году, с тех пор в Китае данная тема не поднималась.

По данным агентства, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве заявил, что Китай не будет занимать ни одну из сторон по вопросу принадлежности островов.

8 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что позиция японского руководства в отношении островов, входящих в южную часть Курил, в будущем не изменится.

В январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии пока перспектив для переговоров России и Японии по мирному договору.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить