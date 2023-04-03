Kyodo: Китай впервые с 1964 года занял нейтральную позицию по Курильским островам

Китай поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов на нейтральную, пишет агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Отмечается, что бывший глава КНР Мао Цзэдун выразил поддержку Японии в данном вопросе в 1964 году, с тех пор в Китае данная тема не поднималась.

По данным агентства, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве заявил, что Китай не будет занимать ни одну из сторон по вопросу принадлежности островов.

8 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что позиция японского руководства в отношении островов, входящих в южную часть Курил, в будущем не изменится.

В январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии пока перспектив для переговоров России и Японии по мирному договору.