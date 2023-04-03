У границы с Афганистаном начались совместные учения Вооружённых сил России и Таджикистана

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Военные России и Таджикистана приступили к совместным учениям на таджикистанском полигоне Харб-Майдон у границы с Афганистаном.
У границы с Афганистаном начались совместные учения Вооружённых сил России и Таджикистана
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«В ходе этапов практических действий воинские контингенты России и Таджикистана отработают подготовку и ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооружённых формирований», — говорится в сообщении.

Отработка практических действий продлится до 7 апреля.

Ранее завершились учения Новосибирского ракетного соединения, к которым привлекались более 3 тыс. военных и стратегические комплексы «Ярс».

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