В МИД Венгрии назвали безумием отсутствие объективного расследования по «Северным потокам»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал безумием отсутствие международного объективного расследования инцидента на «Северных потоках».

«Это действительно безумие, что произошла террористическая атака на физический объект критической инфраструктуры и после этого не было международного объективного расследования», — цитирует его РИА Новости.

30 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона будет требовать отчёты от стран, проводящих национальные расследования терактов на «Северных потоках», которые произошли осенью прошлого года.

Немецкое издание Welt am Sonntag сообщило, что ФРГ, Швеция и Дания наладили сотрудничество в деле о расследовании взрывов на «Северных потоках».