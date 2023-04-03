Вице-премьер Испании призвала удвоить дипломатические усилия для урегулирования на Украине

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Вице-премьер, министр труда Испании Йоланда Диас заявила о необходимости удвоить дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса.
Вице-премьер Испании призвала удвоить дипломатические усилия для урегулирования на Украине
  • Gettyimages.ru

«Дипломатические усилия (для урегулирования конфликта. — RT) должны удвоиться», — заявила она в интервью газете El País.

Диас призвала «не вставать из-за стола» переговоров, пока не будет достигнут мир.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о желании США и Евросоюза не допустить мирных переговоров по Украине.

Блинкен также заявлял, что США сейчас настроены на продолжение поставок оружия украинской армии, а не на дипломатические контакты с Россией с целью урегулирования конфликта.

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