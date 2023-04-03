Sky News: в Британии работники паспортных столов проведут пятинедельную забастовку

Более 1 тыс. работников паспортных столов Великобритании начнут в понедельник пятинедельную забастовку с требованием повышения заработной платы.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что работники проведут пикеты около своих офисов в Глазго, Ливерпуле, Питерборо, Лондоне, Белфасте и ряде других городов.

Руководство профсоюза государственных и коммерческих служб предупредило, что стачки будут продолжаться до тех пор, пока правительство не выполнит требования бастующих.

Ранее премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак констатировал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис.