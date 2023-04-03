МИД Турции: Анкара ожидает положительные результаты по покупке американских F-16

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает положительные результаты по покупке истребителей F-16 у Вашингтона.

«В Конгрессе есть те, кто против этого, но мы знаем, что администрация также прилагает усилия в отношении тех, кто против. Мы также ожидаем, что могут быть положительные результаты», — приводит слова Чавушоглу РИА Новости.

Чавушоглу заявил, что администрации американского президента Джо Байдена необходимо сначала снять возражения в Конгрессе по вопросу F-16.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выступают за поставки Турции модернизированных истребителей F-16.