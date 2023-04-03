Политолог Беннет: военкора Татарского могли убить украинские радикалы при поддержке Запада

Военкора Владлена Татарского могли убить украинские радикалы при поддержке Запада, заявил американский политолог Скотт Беннетт.

Он предположил, что взрыв в кафе в Санкт-Петербурге был организован с использованием технологий Лондона и Вашингтона.

«Я думаю, что это совместная операция США, Великобритании и Украины. Также в этом, вероятно, замешано израильское ведомство разведки и специальных задач «Моссад», — цитируют его «Известия».

По мнению Беннетта, подобными действиями организаторы преступления пытаются спровоцировать Россию на ответные действия и укрепить на Западе образ мышления времён Второй мировой войны.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге достигло 30.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

Пригожин заявил, что российские бойцы водрузили российский флаг над городской администрацией Артёмовска с надписью «Владлену Татарскому добрая память».