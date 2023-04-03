МИД России: США создали механизм влияния на конфессиональную политику Украины

В Вашингтоне разработали механизм прямого и опосредованного влияния на конфессиональную сторону киевской политики, заявили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что режим действующего президента Украины Владимира Зеленского не самостоятелен в своей антицерковной политике.

«Раскол православия, удар по этой сфере жизни — та цель, которую давно провозгласили в Вашингтоне. США создали целый извращённый механизм прямого и опосредованного влияния на конфессиональную сторону киевской политики», — говорится в сообщении.

В МИД напомнили о назначении «спецпредставителя по свободе вероисповедания» и работе Комиссии США по международной религиозной свободе.

В ведомстве также назвали захват Киево-Печерской лавры нелегитимным деянием властей Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отметил, что за действия в отношении Киево-Печерской лавры президент Украины Владимир Зеленский и его администрация предстанут перед Божиим судом.